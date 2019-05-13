В Израиле состоялась церемония открытия Евровидения 2019 (фоторепортаж)

Участники из 41-й страны прошли по оранжевой дорожке в центре Тель-Авива.

В воскресенье, 12 мая, в Израиле открылся крупнейший музыкальный телевизионный конкурс в мире - Евровидение 2019.

Участники из 41-й страны прошли по оранжевой дорожке в центре Тель-Авива, по разные стороны которой их ждали фанаты и представители СМИ, передает dw.com.

Дефиле с короткими интервью журналистам и селфи поклонников с исполнителями продолжалось более трех с половиной часов, прежде чем последний певец - рэпер Махмуд из Италии - зашел в концертный зал "Гейхал ха-Тарбут". Там участников конкурса приветствовали мэр Тель-Авива и организаторы - руководители израильского телеканала Kan и Европейского вещательного союза.

Отмечается, что группа активистов (менее десяти человек), призывающая к бойкоту конкурса из-за политики Израиля в отношении палестинцев, несколько минут простояла на коленях с плакатами перед концертным залом, а потом разошлась без вмешательства полиции.

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Открытие конкурса - формальная церемония. Репетиции исполнителей на территории выставочного центра израильской столицы продолжаются уже больше недели.

Первый полуфинал Евровидения-2019 состоится во вторник, 14 мая. В нем за 10 путевок в финал будут бороться участники из 17 стран. В этом полуфинале должна была выступать и Maruv из Украины, однако украинский вещатель отказался от участия в конкурсе в этом году.

Второй полуфинал Евровидения 2019 пройдет в четверг, 16 мая. В нем выступят 18 исполнителей.

Финал Евровидения-2019 состоится в субботу, 18 мая. В него пройдут по 10 участников из каждого полуфинала. Также, места в финале зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также - победителем прошлогоднего конкурса. В 2018 году это был Израиль.

Напомним, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.