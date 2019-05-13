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В Израиле состоялась церемония открытия Евровидения 2019 (фоторепортаж)

05:15, 13 мая 2019
Мир
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Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай /  © REUTERS
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай /  © REUTERS
Участник от Великобритании Майкл Райс
Участник от Великобритании Майкл Райс /  © REUTERS
Участник от Бельгии Эллиот
Участник от Бельгии Эллиот /  © REUTERS
Участник от Бельгии Эллиот
Участник от Бельгии Эллиот /  © REUTERS
Дуэт Carousel из Латвии
Дуэт Carousel из Латвии /  © REUTERS
Одна из ведущих Евровидения-2019, супермодель Бар Рафаэли
Одна из ведущих Евровидения-2019, супермодель Бар Рафаэли /  © REUTERS
Представительница Мальты Микела Паче
Представительница Мальты Микела Паче /  © REUTERS
Представительница Мальты Микела Паче
Представительница Мальты Микела Паче /  © REUTERS
Конкурсантка из Австрии Паэнда
Конкурсантка из Австрии Паэнда /  © REUTERS
Команда из России
Команда из России /  © REUTERS
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев /  © REUTERS
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко /  © REUTERS
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко /  © REUTERS
Участник из Швейцарии Лука Хенни
Участник из Швейцарии Лука Хенни /  © REUTERS
Участник из Швейцарии Лука Хенни
Участник из Швейцарии Лука Хенни /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Невена Божович, Сербия
Невена Божович, Сербия /  © REUTERS
Невена Божович, Сербия
Невена Божович, Сербия /  © REUTERS
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман)
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман) /  © REUTERS
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман)
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман) /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Чингиз Мустафаев, Азербайджан /  © REUTERS
Группа KEiiNO, Норвегия
Группа KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
Группа KEiiNO, Норвегия
Группа KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Дункан Лоуренс, Нидерланды /  © REUTERS
Тамара Тодевска, Северная Македония
Тамара Тодевска, Северная Македония /  © REUTERS
Алессандро Мамуд, Италия
Алессандро Мамуд, Италия /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Коби Марими, Израиль
Коби Марими, Израиль /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Miki , Испания
Miki , Испания /  © REUTERS
Билал Ассани, Франция
Билал Ассани, Франция /  © REUTERS
Билал Ассани, Франция
Билал Ассани, Франция /  © REUTERS
Серхат, Сан-Марино
Серхат, Сан-Марино /  © REUTERS
Серхат, Сан-Марино
Серхат, Сан-Марино /  © REUTERS
Катерина Дуска, Греция
Катерина Дуска, Греция /  © REUTERS
Катерина Дуска, Греция
Катерина Дуска, Греция /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Конан Осирис, Португалия
Конан Осирис, Португалия /  © REUTERS
Конан Осирис, Португалия
Конан Осирис, Португалия /  © REUTERS
Виктор Крон, Эстония
Виктор Крон, Эстония /  © REUTERS
Ото Немсадзе, Грузия
Ото Немсадзе, Грузия /  © REUTERS
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Lake Malawi, Чехия
Lake Malawi, Чехия /  © REUTERS
Lake Malawi, Чехия
Lake Malawi, Чехия /  © REUTERS
Йоци Папаи, Венгрия
Йоци Папаи, Венгрия /  © REUTERS
Tulia, Польша
Tulia, Польша /  © REUTERS
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения /  © REUTERS
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия /  © REUTERS
D-Moll, Черногория
D-Moll, Черногория /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS

В воскресенье, 12 мая, в Израиле открылся крупнейший музыкальный телевизионный конкурс в мире - Евровидение 2019.

Участники из 41-й страны прошли по оранжевой дорожке в центре Тель-Авива, по разные стороны которой их ждали фанаты и представители СМИ, передает dw.com.

Дефиле с короткими интервью журналистам и селфи поклонников с исполнителями продолжалось более трех с половиной часов, прежде чем последний певец - рэпер Махмуд из Италии - зашел в концертный зал "Гейхал ха-Тарбут". Там участников конкурса приветствовали мэр Тель-Авива и организаторы - руководители израильского телеканала Kan и Европейского вещательного союза.

Отмечается, что группа активистов (менее десяти человек), призывающая к бойкоту конкурса из-за политики Израиля в отношении палестинцев, несколько минут простояла на коленях с плакатами перед концертным залом, а потом разошлась без вмешательства полиции.

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Открытие конкурса - формальная церемония. Репетиции исполнителей на территории выставочного центра израильской столицы продолжаются уже больше недели.

Первый полуфинал Евровидения-2019 состоится во вторник, 14 мая. В нем за 10 путевок в финал будут бороться участники из 17 стран. В этом полуфинале должна была выступать и Maruv из Украины, однако украинский вещатель отказался от участия в конкурсе в этом году.

Второй полуфинал Евровидения 2019 пройдет в четверг, 16 мая. В нем выступят 18 исполнителей.

Финал Евровидения-2019 состоится в субботу, 18 мая. В него пройдут по 10 участников из каждого полуфинала. Также, места в финале зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также - победителем прошлогоднего конкурса. В 2018 году это был Израиль.

Напомним, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#Израиль#Тель-Авив#Евровидение 2019