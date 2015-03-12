Томбинский: ЕС еще не определился с размещением миротворцев на Донбассе

Об этом сказал глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, какова позиция Евросоюза по поводу размещения на востоке Украины международной миротворческой миссии.

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"Этот вопрос будет на повестке дня на следующем заседании Совета министров иностранных дел. Это будет в понедельник (16 марта). Еще нет позиции", - отметил он.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, какая возможна реакция Евросоюза, если, например, ситуация вокруг Мариуполя будет ухудшаться, посол отметил, что "для того, чтобы были введены миротворцы, нужно решение Совета Безопасности ООН".

"Да, это не будет ни завтра, ни послезавтра", - отметил он, добавив, что "также нельзя иметь иллюзию, что это будет отвечать на вопросы сегодняшнего дня".

Таким образом, дипломат объяснил, что решение о размещении миротворцев может рассматриваться в более долгосрочной перспективе.

Кроме того, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости привлечения полицейской миссии ЕС на восток Украины, Ян Томбинский отметил, что это решение зависит от самого ЕС.

"Но что могла бы делать там полицейская миссия под Мариуполем? Там идут боевые действия, да, это нужна адекватная миссия ко всем тем задачам", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.