Washington Post: Украина - не игрушка для Трампа и его окружения

Адвокат американского президента ухватился за выдуманную теорию заговора, ища политической выгоды для своего клиента, ставя под угрозу шаткую украинскую демократию.

Украина недавно провела демократические выборы, которые открыли путь к мирной передаче власти. Она упорно сопротивляется нашествию войск России. Киев делает маленькие, но значительные шаги в направлении обуздания коррупции. В то время, когда демократия отступает по всему миру, Украина - это ближайшее, что Запад мог бы записать к внешнеполитическим победам.

Об этом пишет на страницах Washington Post автор книги Moneyland Оливер Боллоу, добавляя, что для закрепления победы Украине нужно больше, чем она получила после Революции Достоинства в 2014 году. А именно ей нужны западные деньги, западная поддержка и последовательное западное настояние на том, чтобы украинские правители боролись с коррупцией.

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"И ей точно не нужно, чтобы недоинформированные динозавры влезали в ее чувствительную политическую экосистему ради нужд американского потребителя. Но, к сожалению, именно это и происходит прямо сейчас, благодаря личному адвокату президента Дональда Трампа Руди Джулиани", - говорится в статье.

С тех пор, как прозвучали вопросы о делах Трампа с Россией, почти сразу же появились и вопросы в ответ о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в постреволюционной Украине. Чтобы выделить правду, нужно для начала понять две вещи. Во-первых, сын Байдена Хантер работал на газовую компанию украинского олигарха под названием Burisma. И это происходило вскоре после революции в 2014 году. Поступок сына вице-президента был глупым, жадным и справедливо критикованным в свое время.

Во-вторых, Джо Байден был представителем Белого дома в Украине. И он смог убедить украинского президента уволить неэффективного генпрокурора, ставя это как условие передачи миллиарда долларов займа. Байден сам неоднократно говорил об этом эпизоде. И большинство украинцев соглашаются с этим решением, поскольку они видели, насколько неспособным был Виктор Шокин в расследовании преступлений предыдущего режима.

Проблемы начались тогда, когда правые блогеры решили вдруг смешать эти две вещи и придумали теорию заговора о том, что Джо Байден добился увольнения украинского генпрокурора ради интересов своего сына.

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"Может я и аутсайдер в непонятном беспорядке украинской политики. Но в этом конкретном случае я хорошо разбираюсь в том, что происходит. Потому что я очень много писал про бывшего работодателя Хантера Байдена - Николая Злочевского. Когда журналисты ищут огонь за дымом в истории о Байдене и Украине, они часто звонят мне, чтобы спросить мое мнение. Многие из них стремятся написать о том, что кажется убедительной теорией заговора. Но мне приходится сказать им: это не правда. Хронология не сходится", - пишет автор.

Он напоминает, что расследование против компании Burisma было закрыто за долго до того, как уволили Шокина. Дальнейшее расследование против Злочевского было запущено по требованию украинских депутатов, а не из-за инициативы прокуратуры. Проще говоря, не было ничего чрезвычайного. И блогеры выдавали желаемое за действительное.

Хантеру Байдену не стоило браться за работу в компании Злочевского. Его отцу, наверное, не стоило хвастаться тем, как он надавил на президента другой страны. Но все это оценки их личностей, а не доказательства заговора и точно не причина для дестабилизации хрупкой демократии нового союзника США.

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Но это не останавливает Джулиани. На прошлой неделе он написал в Twitter: "Насколько глубоко и высоко вероятный сговор с Украиной может зайти?". Так он отреагировал на историю New York Times, в которой проводился анализ всех теорий относительно связей Байдена с Украиной.

Этот фальшивый скандал, похоже, уже погубил карьеру посла США в Киеве Мари Йованович - почтенного профессионального дипломата. Она покинет свой пост уже в этом месяце. Это неукоснительно отразится на последовательности антикоррупционных усилий США в Украине. Олигархи тоже почувствуют себя более уверенно в борьбе против антикоррупционных активистов. Ведь последние добивались отставки Шокина. Поэтому теперь их репутация будет запятнана.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский формирует свою команду. И очень важно, чтобы Запад оставался не менее твердым в отношениях с ним, чем с его предшественником в требованиях выполнить условия для передачи помощи. Автор советует новому президенту Украины избавиться от действующего генпрокурора Юрия Луценко, который не просто оказался "таким же неэффективным, как и Шокин", а еще и подыгрывает Джулиани с его выдумками и теориями заговора.

"Мы все смирились с тем фактом, что политики США будут изо всех сил пытаться расколоть народ в ближайшие два года. Но Джулиани должен прекратить использовать Украину как политическую пиньяту. Это страна с 44 миллионами граждан, которые пролили много крови за свою свободу. Были времена, когда все американцы аплодировали им не зависимо от партийной принадлежности. И это позор, что мелочные политические соображения сделали союзников Трампа слепыми к этой правде", - говорится в статье.