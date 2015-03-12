Американское PR-агентство прекратило сотрудничество с РФ по улучшению ее имиджа на Западе

"Ketchum больше не представляет Российскую Федерацию в США или Европе, за исключением нашего офиса в Москве", - говорится в заявлении Ketchum, передает DW.DE. Далее сообщается, что партнер фирмы по консорциуму, компания Gplus, продолжит работать по условиям контракта.

Читайте такжеПрезидент Литвы: Россия ведет себя как террорист

Американская компания занималась, в частности, рекламой зимней Олимпиады в Сочи. Кроме того, агентство работало с компанией "Газпром". С 2006 по 2012 год Россия заплатила за услуги Ketchum около $23 млн.