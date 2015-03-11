НАТО разместит в Бухаресте командные пункты
НАТО разместит два командных пункта в столице Румынии Бухаресте согласно решению, принятому на февральской встрече министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе.
Об этом заявил министр обороны Румынии Мирча Душе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сapital.ro. По его словам, первый командный пункт будет готов к работе к 2016 году, а второй - в 2018 году. Что касается командного центра для сил быстрого реагирования в Бухаресте, то он будет готов уже в июне этого года.
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На саммите НАТО в сентябре 2014 года президент Румынии Траян Бэсеску отметил, что в центре управления в Бухаресте будут работать 100-200 офицеров, координирующих маневры иностранных военных групп, которые будут приезжать по обмену.
В то же время на складах будет накоплено достаточно резервов и военной техники, необходимой для вмешательства сил быстрого реагирования НАТО, если будет такая необходимость.
Напомним, во время февральской встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе было принято решение о создании шести новых командных пунктов в Восточной Европе с региональным штабом в Польше.