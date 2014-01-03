Адвокаты Берлускони подали апелляцию по "делу Руби"
Адвокаты бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в четверг подали апелляцию на решение суда первой инстанции о так называемом "деле Руби", по которому он был осужден на семь лет за использование услуг несовершеннолетних проституток
Как передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, на 480 страницах документа защитники бывшего премьера требуют снять со своего подзащитного все обвинения в проституции несовершеннолетних, так как "этого факта не было", а главная фигурантка дела — Карима эль-Маруг по прозвищу Руби, всегда отрицала наличие сексуальной связи с Берлускони.
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Берлускони признали виновным в интимной связи с эль-Маруг, которая на тот момент еще не была совершеннолетней. Соответствующее решение вынес суд Милана 24 июня 2013 года, приговорив Берлускони к семи годам заключения и пожизненно запретив ему занимать государственные посты. Сам бывший премьер отрицал свою связь с Руби.
В ближайшее время Берлускони, которого лишили статуса сенатора, может вновь предстать перед судом в связи с этим делом, его обвиняют в подкупе свидетелей. Вместе с Берлускони перед судом предстанут уже в качестве обвиняемых его адвокаты Никколо Гедини и Пьеро Лонго. В рамках следствия могут быть арестованы счета бывшего премьера, с которых он мог снимать деньги, чтобы расплатиться с проститутками.
СМИ назвали новое разбирательство процессом "Руби-3". В рамках "дела Руби-2" трое сообщников экс- премьера признаны виновными в пособничестве проституции.