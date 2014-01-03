Адвокаты Берлускони подали апелляцию по "делу Руби"

Как передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, на 480 страницах документа защитники бывшего премьера требуют снять со своего подзащитного все обвинения в проституции несовершеннолетних, так как "этого факта не было", а главная фигурантка дела — Карима эль-Маруг по прозвищу Руби, всегда отрицала наличие сексуальной связи с Берлускони.

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Берлускони признали виновным в интимной связи с эль-Маруг, которая на тот момент еще не была совершеннолетней. Соответствующее решение вынес суд Милана 24 июня 2013 года, приговорив Берлускони к семи годам заключения и пожизненно запретив ему занимать государственные посты. Сам бывший премьер отрицал свою связь с Руби.

В ближайшее время Берлускони, которого лишили статуса сенатора, может вновь предстать перед судом в связи с этим делом, его обвиняют в подкупе свидетелей. Вместе с Берлускони перед судом предстанут уже в качестве обвиняемых его адвокаты Никколо Гедини и Пьеро Лонго. В рамках следствия могут быть арестованы счета бывшего премьера, с которых он мог снимать деньги, чтобы расплатиться с проститутками.

СМИ назвали новое разбирательство процессом "Руби-3". В рамках "дела Руби-2" трое сообщников экс- премьера признаны виновными в пособничестве проституции.