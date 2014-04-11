Берлускони добился замены тюремной отсидки на общественные работы

Теперь окончательное решение по этому вопросу должно быть вынесено специальным надзорным судом в Милане, который, как ожидается, объявит о нем в течение ближайших пяти дней.

Читайте такжеЕвропа может привлечь Берлускони как посредника с Россией в вопросе Крыма

В соответствии с положениями итальянского законодательства, 77-летний Берлускони имеет право выбрать альтернативную меру наказания и через своих адвокатов сообщил итальянским властям о своем намерении отбывать его в форме обязательных общественных работ, передает Росбалт.

Как сообщалось, в августе 2013 года Верховный кассационный суд Италии подтвердил обвинительный приговор Берлускони по "делу Mediaset". Ранее суды первой и второй инстанции приговорили политика к четырем годам лишения свободы. Однако позже срок тюремного заключения с учетом принятого в 2006 году закона об амнистии был уменьшен до года.

Кроме этого, экс-премьер пригврен также к семи годам лишения свободы и запрету пожизненно занимать любые государственные должности за связь с несовершеннолетними и злоупотребление служебным положением.