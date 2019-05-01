Революция в Венесуэле: лидер оппозиции Гуайдо объявил всеобщую забастовку

Хуан Гуайдо уверен в том, что "режим Николаса Мадуро уже мертв".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 1 мая, выступая на митинге в Каракасе. Его слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

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"Завтра начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен", - сказал Гуайдо.

Оппозиционер также выразил уверенность в скором «окончании узурпации власти» со стороны диктатора Николаса Мадуро.

"Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути", - подчеркнул Гуайдо.

Как сообщалось ранее, на улицы столицы Венесуэлы 30 апреля вышло большое количество протестующих. Среди них есть военные. На обнародованном видео, которое снял неизвестный автор на улицах столицы, одни военные берут под контроль оружие и технику других. Речь идет о районе военной авиабазы в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальную стадию свержения режима Николаса Мадуро. Действующий президент страны назвал такие действия попыткой государственного переворота. Американский президент Дональд Трамп заявил, что следит за ходом событий в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе, которая поддерживает Мадуро.