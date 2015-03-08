Средняя зарплата женщин в странах ЕС на 16,4% ниже, чем у мужчин

Такие данные приводит Eurostat, исходя из показателей 2013 года.

Читайте такжеГенсек ООН призвал к гендерному равенству и борьбе с насилием над женщинамиСамая большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами - в Эстонии, где женщины получают почти на треть (29,9%) меньше мужчин. Разница в более, чем 20% также зафиксировано в Австрии (23%), Чехии (22,1%) и Германии (21,6%).

Самая маленькая диспропорция в оплате труда между мужчинами и женщинами среди стран ЕС в Словении - 3,2%. Небольшая разница в зарплатах также зафиксирована на Мальте (5,2%) и в Польше (6,4%).

В Украине женщины зарабатывают в среднем на 19% меньше мужчин. Эти данные за 2015 год обнародовало интернет-издание mojazarplata.com.