Равенство доходов мужчин и женщин может быть достигнуто не раньше 2086 года

Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

"Сохраняется гендерный разрыв в оплате труда для всех женщин – имеющих и не имеющих детей. В целом заработная плата женщин составляет 77% от заработной платы мужчин, и этот разрыв еще выше для женщин на высокооплачиваемых должностях. Эксперты МОТ отмечают, что если не предпринять целенаправленных действий, то при нынешнем уровне разницы в заработной плате равенство доходов мужчин и женщин не будет достигнуто раньше 2086 года, то есть через 71 год", - говорится в сообщении.

Кроме того, МОТ отмечает, что некомпенсированная разница в оплате труда, связанная с материнством, как правило, больше в развивающихся странах, чем в развитых. В мире этот показатель растет пропорционально количеству детей. Так, во многих европейских странах женщина с одним ребенком теряет незначительную часть дохода, в то время как доходы женщин с двумя и особенно с тремя детьми существенно сокращаются.