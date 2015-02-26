Смертник устроил взрыв у посольства Ирана в Кабуле

Как заявил заместитель министра внутренних дел Афганистана Мохаммад Аюб Саланги, объектом нападения стал автомобиль посольства Турции, припаркованный рядом с турецкой дипмиссией, передает Би-би-си.

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В результате взрыва водитель погиб, еще один человек получил ранения, сообщил замглавы МВД.

Посольство Турции располагается в дипломатическом квартале в центре Кабула близ посольства Ирана. Взрывная волна ощущалась во всем квартале, во многих зданиях дрожали стекла.

Ответственность за акцию взяло на себя движение Талибан: в распространенном текстовом сообщении к средствам массовой информации талибы заявили, что целью нападения была "иностранная транспортная колонна".