В НАТО заявили, что убийство Немцова связано с событиями на востоке Украины

Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что, по его мнению, убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова так или иначе связано с событиями в Украине, передает Русская служба BBC.

По словам Вершбоу, оппозиционер для многих оппонентов в последнее время был прежде всего противником военного участия Москвы в конфликте на востоке Украины.

По словам Вершбоу, еще до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова стало ясно, что "российское вторжение в Украину" встречает все меньше поддержки у российского общества.

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"Цель президента Путина, кажется, заключается в ослаблении Украины и подавлении альтернативного мнения в России с тем, чтобы предотвратить появления российского Майдана. После жестокого убийства Бориса Немцова в прошлую пятницу мы видим, что жертвы (этого конфликта) есть не только на востоке Украины. Хотя мы и не знаем, кто нажал на курок, мы понимаем, что Борис Немцов был защитником демократии и противником вмешательства России в события в Украине - то есть был одним из тех, кого официальная российская пропаганда называет "предателями" и "пятой колонной", - сказал Вершбоу.

По словам Вершбоу, российскому правительству становится все труднее скрывать от населения гибель большого числа российских военнослужащих на востоке Украины.

Москва всегда настаивала на том, что на стороне сепаратистов сражаются российские добровольцы, а не военные.