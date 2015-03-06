ЕС планирует противостоять пропаганде на русском языке

Об этом заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

"Мы работаем над стратегической коммуникацией, чтобы противостоять пропаганде на русском языке не только в регионе восточного партнерства или в России, но и в ЕС, потому что у нас крупное русскоговорящее сообщество не только на востоке ЕС, но и в других странах", — сказала Могерини, выступая на межпарламентской конференции в Риге.

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Как сообщал УНИАН, в ЕС предлагалось создать в интернете платформу, на которой бы подавалась информация о лжи и манипуляциях и пропаганде, предлагалось оказывать поддержку инициативам по созданию телеканалов, сетевых порталов, радиостанций и печатных СМИ на русском языке, поощрять обмен продукцией внутри ЕС, предлагать продукцию действующим российским СМИ.

Ранее Великобритания, Дания, Эстония и Литва призвали Еврокомиссию создать каналы информационного сопротивления российской пропаганде.