В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Группа демонстрантов начала бросать в полицию бутылки и петарды. В ответ полиция бросила в сторону манифестантов несколько гранат со слезоточивым газом.

Столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами произошли днем во время акции протеста «желтых жилетов» в Париже.

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Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, передает kommersant. Несколько инцидентов произошли на площади Республики, где проходит манифестация. Группа демонстрантов, лица которых были закрыты масками, начала бросать в полицию бутылки и петарды. В ответ полиция бросила в сторону манифестантов несколько гранат со слезоточивым газом. После этих инцидентов на площадь были стянуты дополнительные силы правопорядка.

Ранее столкновения начались в Тулузе.

Как сообщал УНИАН, акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Недавние опросы зафиксировали перелом в общественном мнении: французы устали от митингов и предпочитают политическое урегулирование проблемы.