Правительство Франции покинули три высокопоставленных чиновника - Reuters

В частности, Макрон прекратил полномочия министра иностранных и европейских дел Натали Луазо.

Правительство Франции покинули три высокопоставленных чиновника ради участия в выборах.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает Reuters.

«Эммануэль Макрон прекратил в среду полномочия министра иностранных и европейских дел Натали Луазо, пресс-секретаря правительства Бенджамина Гриво и государственного секретаря, отвечающего за цифровое вещание, Мунира Маджуби», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Луазо возглавит список президентского большинства на выборах в Европарламент 26 мая.

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Маджуби объявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Парижа на муниципальных выборах в 2020 году.

Гриво официально не объявил о планах баллотироваться на пост мэра Парижа, но не скрывает своего интереса к этим выборам.

В свою очередь Макрон не сообщил, когда назначит новых чиновников на освободившиеся места.

Как сообщал УНИАН, Макрон пригрозил решительными мерами в отношении "желтых жилетов". Кроме того, французский президент назвал мирных участников акций протеста "сообщниками хулиганов".

Движение желтых жилетов возникло в 2018 году, получило название из-за светоотражающих жилетов, которые используют участники протестов. Сначала причиной акций послужило повышение цены на топливо, затем требования расширились до отставки Макрона.