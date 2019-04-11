Эквадор лишил основателя WikiLeaks Ассанжа гражданства

Действие документов, предоставляющих эквадорское гражданство Ассанжу, приостановлено.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили эквадорского гражданства.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия. Гражданство, которое было предоставлено в 2017 году, аннулировано в среду «из-за различных нарушений, обнаруженных в его рабочих документах», передает kommersant. «Действие документов, предоставляющих эквадорское гражданство Ассанжу, было приостановлено», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня полицейские задержали Джулиана Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил основателя WikiLeaks дипломатического убежища. Как объяснил эквадорский президент Ленин Морено, в убежище отказали из-за «неоднократных нарушений международных конвенций и протокола».

Австралиец Джулиан Ассанж получил убежище и скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. В 2018 году СМИ сообщали, что ему планируют предъявить обвинения в США. Однако официально не объявлялось о сути претензий. WikiLeaks был основан в 2006 году. На портале публиковались тысячи засекреченных документов США, связанных с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии, а также письма членов Демократической партии.