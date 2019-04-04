НАТО отмечает 70-летие со дня основания (видео)

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил НАТО по случаю 70-летия со дня создания.

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил НАТО по случаю 70-летия со дня создания. Министр отметил, что в эти сложные времена основные принципы Альянса есть и будут залогом безопасности и демократии в мире.

Читайте такжеАмериканский сенатор назвал Россию угрозой для стран НАТО

Об этом министр написал в Facebook. «Поздравляю наших партнеров из НАТО с 70-й годовщиной!», - подчеркнул Полторак.

Министр отметил, что в эти сложные времена основные принципы Альянса есть и будут залогом безопасности и демократии в мире.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок поздравил НАТО с семидесятилетием со дня основания, пожелав вступления Украины в Альянс.

Об этом Божок написал в Twitter. «С днем рождения, НАТО. Желаю вам еще 70 лет процветания, мира и стабильности с Украиной как государством-членом», - заявил он.

*** Организация Североатлантического договора (Североатлантический альянс или НАТО) - международная межправительственная организация, военно-политический союз 29 государств Северной Америки и Европы, стремящихся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.