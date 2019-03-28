В Черное море вошли три корабля НАТО
Три военных корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море.
Об этом сообщает CNN Turk.
"Три корабля НАТО завершили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали катера береговой охраны", - говорится в сообщении.
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По данным издания, корабли НАТО шли в сопровождении кораблей береговой охраны. Первым через Босфор проходил корабль Военно-морских сил Нидерландов "Evertsen", за ним - корабль ВМС Испании "Santa Maria", а последним вошел корабль ВМС Канады "Toronto".
Отмечается, что после напряжения отношений между Украиной и Россией в Керченском проливе страны НАТО отправили в Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.
Как сообщал УНИАН, в Одессу 1 апреля запланирован визит двух кораблей НАТО.