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В Черное море вошли три корабля НАТО

21:46, 28 марта 2019
Мир
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Корабли НАТО шли в сопровождении кораблей береговой охраны / CNN Turk.com

Об этом сообщает CNN Turk.

"Три корабля НАТО завершили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали катера береговой охраны", - говорится в сообщении.

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По данным издания, корабли НАТО шли в сопровождении кораблей береговой охраны. Первым через Босфор проходил корабль Военно-морских сил Нидерландов "Evertsen", за ним - корабль ВМС Испании "Santa Maria", а последним вошел корабль ВМС Канады "Toronto".

Отмечается, что после напряжения отношений между Украиной и Россией в Керченском проливе страны НАТО отправили в Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.

Как сообщал УНИАН, в Одессу 1 апреля запланирован визит двух кораблей НАТО.

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Теги: #НАТО#Черное море