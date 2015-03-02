Навальный просит суд разрешить ему присутствовать на похоронах Немцова

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Нина Юркова сообщила, что "рассмотрение данного заявления состоится сегодня в 14:00 в открытом судебном заседании", передает ТАСС.

Алексей Навальный просит суд отпустить его из-под ареста на похороны Бориса Немцова, которые пройдут во вторник 3 марта.

Как пояснил защитник Навального Вадим Кобзев, закон допускает приостановление исполнения наказания для административно привлеченных лиц в случае смерти их близких лиц, в число которых входят и друзья.

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Кобзев уточнил, что, по закону, принимать решение будет та же судья, которая рассматривала его административный материал, то есть судья Пресненского суда Ирина Зубова. "По данному заявлению не будет судебного заседания, решение будет принято судьей самостоятельно", - объяснил адвокат.

Вместе с тем, по словам другого защитника Навального Ивана Жданова, судья Зубова находится "на повышении квалификации".

Ранее УНИАН сообщал, что Немцова похоронят 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве.