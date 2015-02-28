Немцова похоронят 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве
Таково решение родственников убитого политика.
Сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов, убитый накануне в Москве, будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище Москвы.
Об этом ТАСС сообщил член бюро федерального политсовета партии Константин Мерзликин.
"Гражданская панихида состоится с 10:00 до 14:00 мск в Сахаровском центре, потом состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал он, отметив, что "это решение родственников Немцова, с ними оно согласовано".
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В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.