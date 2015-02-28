Немцова похоронят 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве

Сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов, убитый накануне в Москве, будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом ТАСС сообщил член бюро федерального политсовета партии Константин Мерзликин.

"Гражданская панихида состоится с 10:00 до 14:00 мск в Сахаровском центре, потом состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказал он, отметив, что "это решение родственников Немцова, с ними оно согласовано".

Читайте такжеМакаревич призвал власть максимально быстро раскрыть убийство Бориса НемцоваКак сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.