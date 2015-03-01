Пашинский о задержании Гончаренко: нашего нардепа подло бросили в тюрьму
18:00, 01 марта 2015Политика
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Председатель комитета по национальной безопасности и обороны подчеркнул, что МИД Украины уже занимается данным вопросом.
Пашинский подчеркнул, что Украина вынуждена будет «адекватно реагировать» /
Фото: Алексей Гончаренко / facebook.com
Председатель комитета по национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский считает недопустимой ситуацию с задержанием народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в Москве во время траурного шествия в память убитого оппозиционера Бориса Немцова. Об этом он сказал в комментарии журналистам.
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«Это очень плохой прецедент», - отметил Пашинский, а также подчеркнул, что Украина вынуждена будет «адекватно реагировать» на эту ситуацию.
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