Пашинский о задержании Гончаренко: нашего нардепа подло бросили в тюрьму

Председатель комитета по национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский считает недопустимой ситуацию с задержанием народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в Москве во время траурного шествия в память убитого оппозиционера Бориса Немцова. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

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«Это очень плохой прецедент», - отметил Пашинский, а также подчеркнул, что Украина вынуждена будет «адекватно реагировать» на эту ситуацию.