Украденный портрет работы Пабло Пикассо нашли спустя 20 лет
Известный охотник за украденными произведениями живописи, голландец Артур Бранд нашел полотно Пикассо, украденное 20 лет назад.
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Бранд, которого называют Индианой Джонсом в мире искусства, говорит, что этот портрет в течение многих лет переходил из рук в руки в криминальном мире в Нидерландах, после того как он был похищен с борта яхты саудовского шейха в 1999 году, передает Би-би-си.
Картина "Бюст женщины (Дора Маар)" была написана в 1938 году; в наши дни она оценивается в 25 млн евро.
Дора Маар была любовницей и музой Пабло Пикассо в течение семи лет. Портрет висел в его доме до смерти художника в 1973 году.
Артур Бранд привлек к себе внимание в прошлом году своей находкой византийской мозаики с изображением апостола Марка. Она была похищена из церкви на Кипре в 1970-е годы.
В 2015 году он снова стал мировой знаменитостью благодаря своей находке "лошадей Гитлера" - двух бронзовых статуй работы нацистского скульптора Йозефа Торака.
По словам Бранда, картина Пикассо использовалась в качестве залога в различного рода преступных сделках, связанных с торговлей наркотиками и оружием.
"Все решили, что она уничтожена - именно это случается с 90% всех украденных произведений искусства, потому что их нельзя выставить на продажу", - рассказал Бранд корреспонденту голландской газеты De Volkdrant. По его словам, когда картина оказалась в его руках, он повесил ее на стену на одну ночь и наслаждался ею.
Охота за этим полотном началась для него в 2015 году, когда до него дошли слухи о портрете Пикассо, украденном с корабля. Рассказы о нем ходили в преступных кругах в Голландии. Тогда Бранд еще не знал, о каком именно полотне идет речь.
В конце концов он понял, что это портрет Доры Маар. Настоящее имя этой женщины было Теодора Маркович. Она родилась в 1907 году, была известным фотографом и художником. С 1936 по 1943 годы она жила с Пикассо. Она умерла в 1997 году в возрасте 89 лет.
Портрет был похищен с яхты "Корал Айленд", принадлежавшей саудовскому миллиардеру шейху Абдулу Мохсену Абдуламалику аш-Шейху, когда яхта стояла на ремонте на Антибских островах.
Когда Бранд выяснил, какую именно картину он ищет, он смог распространить информацию об этом среди людей, которые могли по незнанию приобрести ее. В начале марта он получил результат.
"Два представителя голландского бизнесмена связались со мной и заявили, что их клиент владеет такой картиной. Он не знал, что с ней делать, - рассказывает Бранд. - Он полагал, что приобрел ее вполне законно. И действительно, сделка была вполне законной - а вот метод оплаты нет".
Затем эти двое доставили полотно в его квартиру в Амстердаме, завернутое в простыню и черные мешки для мусора.
Полиция во Франции и Нидерландах заявила, что уголовного преследования последнего по счету владельца картины не будет. В настоящее время она передана в руки страховщиков, которые определят, что с ней делать дальше.