Из музея в США среди белого дня украли работу Пабло Пикассо (видео)
09:53, 20 февраля 2018Мир
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В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.
В Висконсине из музея похитили рисунок Пабло Пикассо / кадр из видео ТСН
В штате Висконсин, США, из художественной галереи среди бела дня похитили графическую работу известного художника Пабло Пикассо.
По оценке экспертов, стоимость работы составляет около 50 тысяч долларов, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что днем двери галереи были открыты, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно туда попасть. Кражу заметил оценщик галереи, который на момент инцидента находился на другом этаже.
Как сообщается в сюжете, камер наблюдения в галерее нет. Поисками украденного произведения искусства будет заниматься полиция и представители других музеев.
В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.
С художественного музея в Висконсине исчезла графическая работа Пабло Пикассо
Как сообщал УІНАН, в одном из музеев Киева нашли "послание из прошлого".
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