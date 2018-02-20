Из музея в США среди белого дня украли работу Пабло Пикассо (видео)

09:53, 20 февраля 2018
Мир
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В Висконсине из музея похитили рисунок Пабло Пикассо / кадр из видео ТСН

По оценке экспертов, стоимость работы составляет около 50 тысяч долларов, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что днем двери галереи были открыты, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно туда попасть. Кражу заметил оценщик галереи, который на момент инцидента находился на другом этаже.

Как сообщается в сюжете, камер наблюдения в галерее нет. Поисками украденного произведения искусства будет заниматься полиция и представители других музеев.

В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.

Как сообщал УІНАН, в одном из музеев Киева нашли "послание из прошлого".

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