Из музея в США среди белого дня украли работу Пабло Пикассо (видео)

В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.

В штате Висконсин, США, из художественной галереи среди бела дня похитили графическую работу известного художника Пабло Пикассо.

По оценке экспертов, стоимость работы составляет около 50 тысяч долларов, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что днем двери галереи были открыты, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно туда попасть. Кражу заметил оценщик галереи, который на момент инцидента находился на другом этаже.

Как сообщается в сюжете, камер наблюдения в галерее нет. Поисками украденного произведения искусства будет заниматься полиция и представители других музеев.

В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.

Как сообщал УІНАН, в одном из музеев Киева нашли "послание из прошлого".