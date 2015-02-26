Президент Румынии хочет усиления присутствия НАТО в стране

В своем заявлении Клаус Йоханнис требовал большего присутствия НАТО в своей стране ввиду украинского конфликта, передает DW.DE. "Это уже немного слишком, что венгерские соседи делают в отношениях с Россией, и соответственно, в отношениях с европейскими партнерами", - заявил румынский президент.

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В то время как Виктор Орбан находится под огнем критики за свою привязанность к России, Клаус Йоханнис выступает за единство Евросоюза в вопросе политики в отношении Москвы. Президент Румынии, в частности, высказался за то, чтобы в случае необходимости усилить санкции против России. "Румыния с самого начала поддерживает санкции против России. В этом вопросе мы и дальше будем идти вместе с нашими европейскими партнерами", - сказал он.

Также он подчеркнул, что хотя для Румынии не существует прямой угрозы со стороны России, но страна находится в географически "уязвимой позиции". Поэтому, по его словам, Бухарест желал бы большего присутствия НАТО на своей территории, например, путем размещения командования подразделений Альянса.