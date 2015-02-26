В НАТО считают, что Россия может напасть на Молдову
НАТО, обеспокоенная развитием событий на востоке Украины, предупреждает о возможной агрессии России против Молдовы.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Дислоцированные в Приднестровье российские войска находятся там для того, чтобы "воспрепятствовать сближению Молдовы с Западом", заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, выступая в среду, 25 февраля, перед комитетом по обороне Конгресса США.
"Как в Молдове, так и в других регионах" Москва уже проводит "широкую пропагандистскую кампанию", - сказал генерал.
Читайте такжеПутин пробивает коридор в Приднестровье - Саакашвили
Бридлав также заявил, что конфликт на Донбассе, где боевиков активно поддерживает Россия, может продолжиться. "Я не думаю, что кто-нибудь из нас может быть уверен, будто Путин достиг всех своих целей в Украине", - пояснил командующий.