В НАТО считают, что Россия может напасть на Молдову

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дислоцированные в Приднестровье российские войска находятся там для того, чтобы "воспрепятствовать сближению Молдовы с Западом", заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, выступая в среду, 25 февраля, перед комитетом по обороне Конгресса США.

"Как в Молдове, так и в других регионах" Москва уже проводит "широкую пропагандистскую кампанию", - сказал генерал.

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Бридлав также заявил, что конфликт на Донбассе, где боевиков активно поддерживает Россия, может продолжиться. "Я не думаю, что кто-нибудь из нас может быть уверен, будто Путин достиг всех своих целей в Украине", - пояснил командующий.