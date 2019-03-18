Suddeutsche Zeitung: Оккупация Крыма стала катастрофой для России

Москва напрямую виновата в крахе экономики на полуострове и этот груз тянет ее собственную экономику на дно.

На протяжении десятилетий Андрей Клименко размышлял над тем, как лучше развивать экономику Крыма. Теперь 59-летний инженер занимается совершенно противоположным. Десятилетиями занимая должность экономического консультанта в Ялте, он разрабатывал концепции для портов или для развития необходимой инфраструктуры. Когда Россия аннексировала украинский Крым пять лет назад, Клименко переехал на материковую Украину.

С того времени он документирует события на полуострове и составляет предложения, «как повысить цену оккупации», пишет Suddeutsche Zeitung. Издание пишет, что в прошлом Крым приносил доход. Сегодня же Москва покрывает две трети крымского бюджета, а также тратит миллиарды долларов на построение инфраструктуры. После того, как Украина прекратила поставлять электроэнергию на оккупированный полуостров Кремлю пришлось прокладывать новую систему электросетей и строить электростанцию.

«Это вылилось Москве во много миллиардов евро», - говорит Клименко.

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Новый мост через Керченский пролив для соединения оккупированной украинской территории с Россией – еще более трех миллиардов евро. Официально Москва обещала потратить 11 миллиардов евро на инфраструктуру и туризм в Крыму за период с 2015 до 2022 года. Клименко говорит, что это большое преувеличение. Ведь российская сторона сделала свои расчеты на предположении, что оккупированный Крым будут посещать шесть миллионов туристов в год. Но до 2017-го их было не больше, чем 1,5 миллиона.

И это еще не все. По словам политолога Евгении Горюновой, на полуострове живет 2,3 миллиона человек, из них 600 тысяч – это пенсионеры. Поэтому за последние четыре года Москва потратила на их содержание 5,4 миллиарда евро.

«Крым стал самым дорогим регионом для Кремля. Он даже дороже, чем Кавказ», - добавляет Клименко.

Прямые потери России из-за аннексии украинской территории связаны еще и с санкциями ЕС и США против российских компаний, чиновников и бизнесменов, ущерб от которых измеряется миллиардами долларов. Хотя санкции были введены против РФ не только за Крым. Поэтому трудно определить, сколько Москва потеряла на самом деле именно за агрессию на полуострове. Bloomberg Business Agency подсчитало, что российская экономика стала на 10% меньше, чем ожидалось. И причина этому именно ее война против Украины и оккупация Крыма. Также Москва страдает из-за падения цен на нефть. Однако, Bloomberg считает, что санкции стоили Москве минимум 6% ВВП за последние четыре года. По подсчетам Клименко, агрессор теряет до 20 миллиардов евро ежегодно.

Вдобавок, российский рубль резко обвалился. Монета с так называемым «Крымским мостом» номиналом пять рублей, которую выпустил Центробанк РФ на годовщину оккупации, до событий в Крыму стоила бы 11 центов. Но сейчас ее стоимость меньше семи центов. Слабая национальная валюта помогает компаниям экспортировать товары в долларах, но платить рублями дома. Однако, население РФ страдает, потому что зарплаты и пенсии тоже сильно обвалились. Поскольку их выплата осуществляется в национальной валюте.

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России прямо приходится платить за экономический крах Крыма. Кремль изгнал с полуострова 4 тысячи украинских компаний. И крупнейшие из них уже подали в суд на РФ в международные суды, требуя миллиарды долларов компенсации. И первые решения по таким делам были в пользу стороны обвинения.

Бывший украинский дипломат Богдан Яременко отмечает, что можно пойти еще дальше.

«После московской агрессии в Азовском море пришло время ввести новые санкции. Например, против российских портов в Черном море или против российских авиакомпаний, которые несмотря на санкции продолжают летать в оккупированный Крым, а также в страны ЕС и даже в США. Много их самолетов в лизинге. Airbus и Boeing могут отменить эти соглашения», - предложил он.

Однако, по его словам, такие идеи не вызывают активной поддержки в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине.