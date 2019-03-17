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Эксперты расшифровали один из "черных ящиков" разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX

05:17, 17 марта 2019
Мир
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Кейс с бортовыми самописцами разбившегося самолета привезли для расшифровки в BEA / REUTERS

Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровали данные бортового речевого самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии.

Об этом организация сообщила на странице в Twitter.

Записи речевого самописца (CVR) были переданы эфиопской группе по расследованию причин аварии. Уточняется, что сами эксперты аудиофайлы не прослушивали.

Вместе с тем в BEA отметили, что работа над расшифровкой данных параметрического "черного ящика" (FDR) продолжится в воскресенье.

Справка. Обычно на воздушное судно устанавливаются два бортовых самописца: речевой, записывающий разговоры и звуки в кабине (CVR - cockpit voice recorder), и параметрический, фиксирующий технические параметры полета (FDR - flight data recorder или ADR - accident data recorder).

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Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек.

Многие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели. В частости, с 12 марта Европа закрыла небо для всех Boeing 737 MAX.

Изучать черные ящики из кабины пилотов следователи начали 16 марта. Помощь в расшифровке бортовых самописцев Аддис-Абеба запросила у Парижа, 14 марта черные ящики были отправлены во Францию.

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Теги: #авиакатастрофа#Boeing#Эфиопия#Boeing 737