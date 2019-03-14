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Победительница Евровидения покрасовалась пышными формами в откровенном купальнике (видео)

05:30, 14 марта 2019
Мир
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REUTERS

В ролике, которым певица поделилась на своей странице в Instagram, она под песню Bassa Sababa смело шагает по подиуму Недели моды в Тель-Авиве.

26-летняя Нетта покрасовалась в слитном желтом купальнике с откровенным глубоким декольте и в оранжевой полупрозрачной накидке.

Как сообщал УНИАН, ранее победительница Евровидения-2018 в образе розового носорога покаталась по Киеву для нового клипа.

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Теги: #Евровидение