Победительница Евровидения покрасовалась пышными формами в откровенном купальнике (видео)
05:30, 14 марта 2019Мир
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26-летняя Нетта покрасовалась в слитном желтом купальнике с откровенным глубоким декольте и в оранжевой полупрозрачной накидке.
REUTERS
Победительница "Евровидения-2018" израильтянка Нетта Барзилай в очередной раз доказала, что она - девушка без комплексов.
В ролике, которым певица поделилась на своей странице в Instagram, она под песню Bassa Sababa смело шагает по подиуму Недели моды в Тель-Авиве.
26-летняя Нетта покрасовалась в слитном желтом купальнике с откровенным глубоким декольте и в оранжевой полупрозрачной накидке.
Как сообщал УНИАН, ранее победительница Евровидения-2018 в образе розового носорога покаталась по Киеву для нового клипа.
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