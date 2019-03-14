Победительница Евровидения покрасовалась пышными формами в откровенном купальнике (видео)

26-летняя Нетта покрасовалась в слитном желтом купальнике с откровенным глубоким декольте и в оранжевой полупрозрачной накидке.

Победительница "Евровидения-2018" израильтянка Нетта Барзилай в очередной раз доказала, что она - девушка без комплексов.

В ролике, которым певица поделилась на своей странице в Instagram, она под песню Bassa Sababa смело шагает по подиуму Недели моды в Тель-Авиве.

26-летняя Нетта покрасовалась в слитном желтом купальнике с откровенным глубоким декольте и в оранжевой полупрозрачной накидке.

Как сообщал УНИАН, ранее победительница Евровидения-2018 в образе розового носорога покаталась по Киеву для нового клипа.