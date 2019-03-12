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США выводят весь дипломатический персонал из Венесуэлы

09:29, 12 марта 2019
Мир
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США закрывают посольство в Венесуэле \ ru.wikipedia.org

Государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы через несколько часов после того, как Вашингтон ввел санкции против российского банка за его деятельность с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.

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«Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также свидетельствует, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает радио Свобода.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила Николаса Мадуро нелегитимным лидером и поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это также сделали более 50 глав государств и правительств. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

До решения Помпео, министерство финансов объявило о санкциях против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк», заявив, что чистые активы банка выросли более чем на 50% в течение 2018 года, несмотря на усиление санкций США. Почти половиной акций этого российского банка владеет национальный банк Венесуэлы.

В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозицией власти президента Николаса Мадуро.

С 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами нефти, годами страдает от нехватки продовольствия и медикаментов. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку в один миллион процентов.

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Теги: #США#Венесуэла#посольство