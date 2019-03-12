США выводят весь дипломатический персонал из Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа объявила Николаса Мадуро нелегитимным лидером и поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы через несколько часов после того, как Вашингтон ввел санкции против российского банка за его деятельность с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.

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«Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также свидетельствует, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает радио Свобода.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила Николаса Мадуро нелегитимным лидером и поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это также сделали более 50 глав государств и правительств. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

До решения Помпео, министерство финансов объявило о санкциях против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк», заявив, что чистые активы банка выросли более чем на 50% в течение 2018 года, несмотря на усиление санкций США. Почти половиной акций этого российского банка владеет национальный банк Венесуэлы.

В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозицией власти президента Николаса Мадуро.

С 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами нефти, годами страдает от нехватки продовольствия и медикаментов. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку в один миллион процентов.