Американский адмирал назвал Путина самым опасным человеком на планете
Президент России Владимир Путин является «самым опасным парнем на планете», заявил бывший председатель объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен.
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В интервью Fox Business News Маллен заявил, что США должны сохранять бдительность и проявлять осмотрительность в отношении стратегических ядерных вооружений Путина в Европе, которые, по его словам, повышают риски использования такого оружия для всех, передает Голос Америки.
«Думаю, президент Путин – самый опасный парень на планете», – сказал он, комментируя зловещее предостережение Путина о том, что новые российские ракеты будут направлены на Америку, если США развернут свои ракеты в Европе.
«Думаю, Путин совершенно серьезно говорил о том, что он предлагает сделать», – добавил Маллен.
Маллен также выступил с предупреждением по поводу госдолга США, заявив, что «огромный и растущий долг является самой значительной угрозой нашей национальной безопасности».