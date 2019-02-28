BBC: Национальный этап Евровидения в Украине превратился в «небольшой беспорядок»

Британский эксперт объяснил, что финалистка украинского отбора была среди нынешних фаворитов и могла показать неплохой результат.

Украина решила не принимать участия в нынешнем песенном конкурсе Евровидение после того, как процесс отбора конкурсанта от страны погряз в политическом напряжении, связанном с агрессией России.

Поп-певица MARUV, которая победила в национальном этапе Евровидения, объявила об отказе от участия, объяснив, что не хочет быть использованной как «политический инструмент». Еще две группы, которые заняли второе и третье место, тоже отказались представлять Украину на конкурсе. Поэтому национальная телекомпания объявила, что не будет в этом году участвовать в Евровидении, которое пройдет в мае в Израиле.

Как пишет BBC, эксперт по Евровидению доктор Пол Джордан назвал ситуацию с отбором в Украине «небольшим беспорядком». Британский эксперт защитил диссертацию по украинскому участию в международном музыкальном конкурсе. По его словам, песня MARUV под названием Siren Song была среди фаворитов этого года.

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«Вокруг других отобранных песен почти не было шума. Тогда как участие Украины вызывает ажиотаж», - пояснил он.

«Песня была достаточно провокационной. Думаю, у нее были хорошие шансы показать достаточно твердый результат», - добавил Джордан.

Как сообщает израильское издание Haaretz, от участия в нынешнем Евровидении чуть не отказалась еще одна европейская страна – Франция. Париж разгневал израильский сериал о террористах «Исламского государства». По его сюжету, террористы завербовали конкурсанта от Франции, чтобы осуществить атаку на глазах у миллионов телезрителей.

При этом, в фильме Францию на Евровидении представляет певец-гомосексуал алжирского происхождения. Это выглядит особо остро на фоне того, что Францию в этом году действительно представляет гомосексуальный певец-мусульманин. В Израиле планировали показать сериал как раз в неделю проведение Евровидения. И Париж пригрозил бойкотировать конкурс из-за этого. Но позже французский певец заверил, что его страна будет участвовать в конкурсе.