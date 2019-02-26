Ким Чен Ын прибыл на саммит во Вьетнам на бронированном поезде (фото, видео)

На вокзале – повышенные меры безопасности.

Ким Чен Ын прибыл на саммит во Вьетнам на бронированном поезде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На вокзале вьетнамского города Донг Данг его встречают красной дорожкой и почетным караулом. На вокзале - повышенные меры безопасности. На поезде лидер КНДР преодолел более четырех с половиной тысяч километров.

В Ханой, где уже завтра должна состояться встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, северокорейский лидер отправился на бронированном авто.