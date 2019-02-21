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В Венесуэле пытали десятки людей, которые не поддерживают режим Мадуро - правозащитники

10:50, 21 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, передает ТСН.Утро.

По ее данным, в противостоянии между демонстрантами и силовиками от огнестрельных ранений погиб по меньшей мере 41 человек, а около 900 человек незаконно арестовали.

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Сейчас официальные власти Венесуэлы перекрыли морскую границу с несколькими Карибскими островами - так как оттуда в страну планировали доставить гуманитарную помощь. О гумпомощи со странами мира сейчас договаривается лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 февраля, предупредил венесуэльских военных, что они "потеряют все", если и в дальнейшем будут поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, а не примут предложение амнистии от временного президента страны Хуана Гуайдо.

Напомним, что 16 февраля Гуайдо призвал тысячи волонтеров помочь доставить в страну на следующей неделе гуманитарную помощь из США, которая сохраняется на территории соседней Колумбии. Он также объявил о проведении акций протеста по всей Венесуэле: "23 февраля будут демонстрации в городах везде по стране, чтобы способствовать поступлению гуманитарной помощи".

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#Николас Мадуро