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В Ирландии сорван рекордный джекпот лотереи EuroMillions

13:06, 20 февраля 2019
Мир
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Перед этим крупнейший джекопот был сорван в 2005 году и составил 115 млн евро \ УНИАН

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Пока неизвестно, где был куплен выигрышный билет, как и имя победителя, передает ЕвроПравда со ссылкой на ВВС. Представитель Национальной лотереи заявила, что организация не сможет раскрыть местонахождение магазина в течение нескольких дней.

"Это такая большая победа, это будет огромным шоком для владельца билета", - добавила она.

Она сказала, что это 14-й выигрыш EuroMillions в Ирландии. Предыдущим крупнейшим победителем в Ирландии была Долорес Макнамара, которая выиграла 115 млн евро в 2005 году.

В январе пара из Северной Ирландии выиграла джекпот EuroMillions 115 млн фунтов стерлингов. Это была четвертая по величине победа EuroMillions в Великобритании и крупнейшая в Северной Ирландии.

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Теги: #Ирландия#джекпот в лотерею