Американка выиграла джекпот дважды за один день

Мишель Шуффлер из штата Северная Каролина сорвала джекпот дважды за день. Общая сумма выигрыша превысила миллион долларов. Об этом пишет The Sun.

По словам победительницы, первый билет был приобретен спонтанно. «У моего мужа было немного наличных денег, и он решил купить билет в самый последний момент», — рассказала она. Стерев защитный слой на карте, женщина обнаружила, что выиграла десять тысяч долларов.

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Через несколько часов Шуффлер и ее муж решили купить еще один лотерейный билет, но уже в другом киоске. Удача ждала их и здесь — второй выигрыш составил один миллион долларов. Сама победительница назвала случившееся чудом.

Вместо того чтобы забрать весь выигрыш сразу, женщина приняла решение получать выплаты в размере 50 тысяч долларов в течение 20 лет. Потратить деньги она планирует на обучение своих детей в университете.