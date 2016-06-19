В Канаде победитель лотореи сорвал джекпот на $43 миллиона

Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи Lotto Max в ходе розыгрыша. Билет был приобретен в городе Торонто провинции Онтарио, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеПенсионер сорвал самый большой джекпот в истории лотерей Нью-Йорка

"Кроме того, еще два билета выиграли приз Maxmillion в размере 1 миллион канадских долларов (около 775 тысяч долларов США). Один из выигрышей будет разделен между двумя игроками поровну. Эти билеты были куплены в провинции Квебек и Онтарио", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Нью-Джерси выиграл джекпот в лотерее Powerball в размере 429,6 миллиона долларов. В начале апреля житель Великобритании взял самый большой джекпот в истории национальной лотереи - 35,1 миллиона фунтов стерлингов (50,1 миллиона долларов).

25 декабря 2015 года один из проданных в Канаде лотерейных билетов обеспечил его владельцу выигрыш в 60 миллионов долларов (43,3 миллиона долларов США). Еще 35 билетов выиграли приз Maxmillion, то есть 1 миллион канадских долларов (774 тысячи долларов США).