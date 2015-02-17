РФ не будет вводить санкции против артистов из ЕС, поскольку там нет певцов уровня Кобзона

Об этом заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский, передает ТАСС. "Россия не станет зеркально отвечать на расширение Евросоюзом черного списка в части запрета на въезд для ряда артистов из РФ", - сказал он.

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"Нет смысла размениваться, там нет артистов уровня (Иосифа) Кобзона", - добавил Владимир Мединский.

Кроме этого, оценивая запрет на показ российских фильмов и сериалов в Украине, министр подчеркнул, что такое решение "за гранью комментариев".

Напомним, в понедельник вступили в силу новые санкции ЕС в отношении России. В частности, в черный список вошли депутаты Госдумы РФ Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин, первый заместитель министра обороны РФ Аркадий Бахин, заместитель министра обороны Анатолий Антонов, начальник главного оперативного управления Генштаба РФ, генерал-лейтенант Андрей Картаполов.

Иосиф Кобзон заявил, что рад оказаться в санкционном списке Евросоюза. Валерий Рашкин сказал, что гордится тем, что включен в черный список.