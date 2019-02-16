Путин пожаловался Макрону на антироссийскую кампанию в Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон также акцентировали настрой на совместную работу, в том числе в рамках «нормандского формата».

Президент России Владимир Путин пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону на антироссийскую кампанию в Украине в контексте подготовки к президентским выборам.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств. «При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлёк внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей. Подчёркнуто, что действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны акцентировали настрой на совместную работу, в том числе в рамках «нормандского формата».

При этом в Кремле российскую оккупацию Донбасса назвали «внутриукраинским конфликтом».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия ликвидировала 5 зарубежных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в РФ.

При этом ЦИК изменила границы избирательных участков, созданных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.

7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.