Аналитик объяснил, почему для Трампа встреча с Путиным сейчас неинтересна

По оценке эксперта, для президента США более важным является диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не состоится до саммита G20 в июне 2019 года. Причина – украинские моряки, которые до сих пор находятся в плену.

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Такой прогноз сделал аналитик Института мировой политики Николай Белесков, передает «Обозреватель». Он отметил, что российская сторона хотела бы пообщаться со США.

"Я подозреваю, что до июня 2019 года, когда будет саммит "двадцатки" в Японии, Владимир Путин и Дональд Трамп скорее всего так и не встретятся, хотя российская сторона хотела бы провести соответствующую встречу. Но ее не будет, поскольку украинские моряки до сих пор находятся в плену", – сказал эксперт.

Он пояснил, что для президента США более важным является диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ведь Трамп сделал много инвестиций во взаимодействие с Северной Кореей. Хотя переговоры с РФ более насущные из-за нарастания комплекса вопросов и проблем.