"С нетерпением жду": Трамп объявил дату и место саммита с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам).

Об этом он написал в Twitter 9 февраля.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!" – подчеркнул Трамп.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

По итогам саммита было подписано совместное заявление, согласно которому США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

7 октября госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о новой встрече лидеров двух стран.