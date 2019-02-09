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"С нетерпением жду": Трамп объявил дату и место саммита с Ким Чен Ыном

07:05, 09 февраля 2019
Мир
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Трамп и Ким Чен Ын / REUTERS

Об этом он написал в Twitter 9 февраля.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!" – подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

По итогам саммита было подписано совместное заявление, согласно которому США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

7 октября госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о новой встрече лидеров двух стран.

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Теги: #Трамп#США#КНДР#Ким Чен Ын