Трамп и Ким Чен Ын 27-28 февраля проведут встречу во Вьетнаме

Президент США подчеркнул, что на протяжении более чем 15 месяцев Северная Корея не испытывала ядерных ракет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ын 27-28 февраля проведут встречу во Вьетнаме.

Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают упорно добиваться мира на Корейском полуострове.

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"Наши заложники вернулись домой, ядерные испытания прекратились, и там в период более чем 15 месяцев не было запуска ракет. Если бы меня не избрали президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, по моему мнению, находились бы в великой войне с Северной Кореей. Многое еще придется сделать, но мои отношения с Ким Чен Ыном являются хорошими", - заявил Трамп.

"Глава Ким и я снова встретимся 27-28 февраля во Вьетнаме", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. По итогам саммита было подписано совместное заявление, согласно которому США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

7 октября госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о новой встрече лидеров двух стран.