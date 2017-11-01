Манафорт имеет три паспорта и путешествует под фальшивым именем - СМИ

Обвинения ФБР против бывшего политтехнолога Партии регионов и "Оппозиционного блока" Пола Манафорта проливают свет на его финансовое состояние и путешествия в последние годы. Некоторые подробности опубликовал американский телеканал CNN.

Читайте такжеМанафорту назначили залог в 10 миллионов долларовСогласно дукументам, у бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта оказалось три действующих загранпаспорта с разными номерами. За десять лет он подал десять заявлений о получении новых загранпаспортов, следует из представленных суду материалов офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США

В этом году Манафорт ездил в Мексику, Китай и Эквадор с телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя. (Имя не было раскрыто в документах.)

За последний год Манафорт посетил в Дубай, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токио и остров Большой Кайман. Также Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс были частыми путешественниками на Кипр.

В заявках на кредиты и других финансовых документах Манафорт писал, что в апреле 2012 года его активы оценивались в $19 млн, а в мае 2016 года - $136 млн.

При этом, через несколько месяцев, например, в то время, когда он был председателем Национальной кампании Трампа в августе 2016 года, оценка Манафортом общей стоимости его активов колебалась. В августе 2016 года он сказал, что его активы оцениваются в $28 млн, а потом в другом документе он написал, что его активы стоят $63 млн.

Как известно, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает свою вину.