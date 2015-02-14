В Казахстане пророссийский политик предложил провести досрочные выборы президента

С инициативой он выступил на совете АНК в Астане в субботу, рассказал сам Башмаков корреспонденту издания Vласть по телефону.

«Аргументы такие: у нас во-первых, две электоральных, то есть выборные кампании будут в 2016 году: депутатов мажилиса парламента и президентские выборы. И, естественно, это юридическая, в определенному случае, неувязка, и плюс в 2016 году, по оценкам экспертов, будет пик мирового финансового экономического кризиса, как и кризиса системного, мировоззренческого и цивилизационного. И, конечно же, все внимание руководства страны должно быть приковано к недопущению кризисных проявлений в экономике, в обществе в Казахстане. А в это время выборы. Выборы, так или иначе будут отвлекать внимание и общества, и властей, и будут, тем более, дополнительные финансовые расходы. Поэтому я предложил, чтобы это наслоение выборов смягчить и перенести выборы президента на этот год», - сказал Башмаков.

Читайте такжеВ Казахстане боевика "ЛНР" приговорили к пяти годам лишения свободыАнатолий Башмаков является заместителем председателя Ассамблеи народов Казахстана, а также заместителем председателя "Ассоциации русских, казачьих и славянских организаций Казахстана". Избирался в казахский парламент от северного округа.

Казахстан, на севере которого живет много этнических русских, наряду с Беларусью считается одним из главных претендентов на роль следующей после Украины жертвы российской агрессии.

В конце августа с интервалом в один день Владимир Жириновский заявил о необходимости захвата Казахстана, а Владимир Путин рассказал, что такого государства до прихода к власти Назарбаева не было.