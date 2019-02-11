В Венесуэле еще один высокопоставленный военный перешел на сторону Гуайдо

Неделю назад на сторону Гуайдо перешел генерал военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес.

В Венесуэле еще один высокопоставленный военный перешел на сторону временного президента страны Хуана Гуайдо.

Полковник венесуэльской армии Рубен Хименес заявил, что признает Гуайдо легитимным переходным президентом, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на edp.

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро (главы Венесуэлы Николаса Мадуро, - Ред.) при власти", - заявил Хименес.

До этого времени армия полностью находилась на стороне Мадуро. Однако неделю назад на сторону Гуайдо перешел генерал военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес.

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Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.