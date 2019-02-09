Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле достигло 17
15:31, 09 февраля 2019Мир
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Из-под завалов удалось извлечь 14 человек.
Обрушение 8-этажного жилого дома произошло в Стамбуле 6 февраля \ ntv.com.tr
Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле достигло 17.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Ранее сообщалось, что из-под завалов удалось извлечь 14 человек.
Как сообщал УНИАН, обрушение 8-этажного жилого дома произошло в Стамбуле в районе Картал 6 февраля. По данным СМИ, дом обвалился после взрыва. Однако, глава района Мемису Дикилитасу уточнил, что дом рухнул не в результате взрыва, а от старости. Турецкие СМИ сообщили, что в здании проживали 12 семей. В подвальном помещении находился швейный цех, в котором работали 15-20 человек.
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