В Стамбуле обрушилось восьмиэтажное здание, есть погибшие
21:32, 06 февраля 2019Мир
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Турецкие спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Стамбуле шестерых пострадавших.
Иллюстрация / REUTERS
В Стамбуле обрушилось восьмиэтажное здание.
Об этом сообщает Daily Sabah. Турецкие спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Стамбуле шестерых пострадавших. Также спасатели нашли тела двух погибших.
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В доме жили от 27 до 30 человек, а на первом этаже находилась мастерская. Местные чиновники утверждают, что здание было очень старым и рухнуло по естественным причинам.
Сообщается, что власти Стамбула эвакуировали жителей соседнего здания, которое могло быть повреждено в результате обвала.
Ранее сообщалось, что прорыв дамбы в Бразилии, унесший жизни более 115 человек, попал на видео.
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