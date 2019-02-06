В Стамбуле обрушилось восьмиэтажное здание, есть погибшие

Турецкие спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Стамбуле шестерых пострадавших.

В Стамбуле обрушилось восьмиэтажное здание.

Об этом сообщает Daily Sabah. Турецкие спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Стамбуле шестерых пострадавших. Также спасатели нашли тела двух погибших.

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В доме жили от 27 до 30 человек, а на первом этаже находилась мастерская. Местные чиновники утверждают, что здание было очень старым и рухнуло по естественным причинам.

Сообщается, что власти Стамбула эвакуировали жителей соседнего здания, которое могло быть повреждено в результате обвала.

Ранее сообщалось, что прорыв дамбы в Бразилии, унесший жизни более 115 человек, попал на видео.