Модный дом Gucci снял с продажи "расистский" свитер (видео)
11:21, 08 февраля 2019Мир
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Свитер на официальном сайте стоил 900 долларов.
Вокруг модного дома Gucci разгорелся скандал из-за "расистский" свитер / скриншот видео ТСН
Модный дом Gucci снял с продажи свитер из-за обвинения в расизме. Джемпер имеет черный воротник-балаклаву с прорезью для рта и красными губами.
Пользователи соцсетей обвинили бренд в пародировании темнокожих и создании так называемого "блекфейса" (когда-то так называли грим актеров, которые играли темнокожих, преимущественно в негативном свете), говорится в сюжете ТСН.
В самом модном доме извинились и оправдываются, что при создании коллекции вдохновлялись лыжными масками прошлого столетия.
Сейчас скандальный свитер, который на официальном сайте стоил 900 долларов, сняли с продажи.
Модный дом Gucci снял с продажи свитер за обвинения в расизме
Как сообщал УНИАН, в прошлом году компания H&M оскандалилась с богохульными для мусульман носками.
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