Модный дом Gucci снял с продажи "расистский" свитер (видео)

Свитер на официальном сайте стоил 900 долларов.

Модный дом Gucci снял с продажи свитер из-за обвинения в расизме. Джемпер имеет черный воротник-балаклаву с прорезью для рта и красными губами.

Пользователи соцсетей обвинили бренд в пародировании темнокожих и создании так называемого "блекфейса" (когда-то так называли грим актеров, которые играли темнокожих, преимущественно в негативном свете), говорится в сюжете ТСН.

В самом модном доме извинились и оправдываются, что при создании коллекции вдохновлялись лыжными масками прошлого столетия.

Сейчас скандальный свитер, который на официальном сайте стоил 900 долларов, сняли с продажи.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году компания H&M оскандалилась с богохульными для мусульман носками.