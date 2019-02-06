Столтенберг объявил, когда и где состоится следующая встреча глав государств НАТО

Лидеры стран Альянса рассмотрят текущие и будущие вызовы безопасности и обороне НАТО.

Встреча глав государств и правительств стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится в декабре в Лондоне.

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Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга на сайте НАТО. "Я рад объявить, что союзники согласились, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что в Лондоне размещалась первая штаб-квартира НАТО, и саммит Альянса состоится в год 70-й годовщины создания организации.

"Соединенное Королевство было одним из двенадцати членов-учредителей и продолжает играть ключевую роль в Альянсе, внося существенный вклад в нашу общую безопасность", - заявил он.

Встреча в Лондоне станет возможностью рассмотреть текущие и будущие вызовы безопасности, а также позаботиться о том, чтобы Альянс продолжал адаптироваться для сохранения безопасности для почти одного миллиарда граждан стран-членов.

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча глав государств и правительств стран - членов НАТО состоялась 11-12 июля 2018 года в Брюсселе. Тогда лидеры стран НАТО подтвердили стремление Украины к обретению членства в Альянсе. Они призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных и заложников, а также прекратить оказывать политическую, финансовую и военную поддержку боевикам на Донбассе.

Кроме того, главы государств и правительств стран - членов Альянса согласились к 2020 году усилить боеготовность сил в соответствии с планом "четыре тридцатки".

"Мы согласовали Инициативу боеготовности НАТО "четыре тридцатки". К 2020 году мы будем иметь 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий воздушных истребителей и 30 боевых судов, которые будут готовы к использованию через 30 дней или за меньшей период", - отметил генсек Альянса.

План "четыре тридцатки" предусматривает не создание новых сил, а укрепление уже имеющегося потенциала.