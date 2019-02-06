The Times: Ядерные кошмары 80-х годов вернулись

Расторжение старого ядерного соглашения между Вашингтоном и Кремлем может быть началом новой трехсторонней гонки вооружений, в которой будет участвовать еще и Пекин.

Если вам кажется, что ситуация в Европе сейчас напряженная, подождите, пока начнется новая ядерная гонка вооружений.

Именно это и ждет всех нас после решения США и России приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

Этот документ появился еще во времена, когда СССР пользовался страшным военным преимуществом в Европе. Атака стран Варшавского договора привела бы к тому, что США пришлось бы делать очень неприятный выбор: или смириться с поражением, или нанести ответный ядерный удар, пишет The Times. Именно поэтому в 1980-х годах американские ракеты средней дальности и баллистические «Першинг-1» появились в Великобритании, Западной Германии и других странах. С приходом к власти Михаила Горбачева СССР отказался от гонки вооружений и подписал соглашение о РСМД в 1987 году. Более 2,6 тысяч ракет были ликвидированы с обеих сторон. А безопасность европейцев укрепилась.

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Но мир снова изменился. Китай теперь стал единственным серьезным соперником США. Россия может угрожать отдельным странам, особенно таким, как Украина, к которым российские силы могут просто доехать. Она помогла режиму в Сирии устроить кровавую бойню. Но она до сих пор не может сравниться с объединенным НАТО. Россия тратит лишь немного больше на оборону, чем Великобритания (и в 10 раз меньше, чем США). Однако, из-за низких зарплат, дешевой земли и материалов Кремль за свои дешевые рубли может все же получить больше «выхлопа».

Но все эти фантастические сверхзвуковые ракеты, ядерные торпеды и другое вооружение, о котором с такой гордостью говорил Владимир Путин, призваны прививать национальную гордость русским и демонстрировать намерения. Они не пригодны для применения в реальных войнах. Они существуют лишь для того, чтобы убедить россиян, что их страна все еще «сверхдержава», не смотря на то, что ее экономика опирается на экспорт ресурсов и переживает стагнацию, ее инфраструктура разбита, бюрократия устарела, а население сокращается.

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Наиболее эффективной внешнеполитической тактикой Кремля до этого времени The Times называет попытки посеять раздор между странами Запада и внутри каждой из них. Собственно, действия самих западных стран упростили эту задачу. Администрация Джорджа Буша-младшего втянула европейских союзников в катастрофическую войну в Ираке. Администрация Барака Обамы принесла в жертву интересы европейцев ради наивной «перезагрузки» отношений с Россией. А команда Дональда Трампа думает, что альянсы для дураков. Поэтому нынешний американский президент отдает предпочтение сближению с диктаторами. В свою очередь, Европа в основном скупится в расходах на собственную оборону и беззаботно игнорирует американские беспокойства из-за европейского бизнеса с Китаем, Ираном и Россией.

С американской точки зрения, причин отказаться от договора о РСМД достаточно. Россия с 2008 года развивала новые крылатые ракеты наземного базирования, нарушая договоренности. Чудаки били тревогу, но администрация Барака Обамы годами отказывалась публично выступить против Кремля. Белый дом Трампа с радостью это делает, но в основном потому, что он хочет разработать собственные такие ракеты. Однако, на этот раз американское оружие будет предназначена для развертывания в Европе, а в Азии. И их цель будет сдерживать рост регионального доминирования Китая.

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России тоже надоел ядерный договор. Ее устаревшие самолеты и корабли делают ракеты наземного базирования привлекательными. А запрет их строить все портит. Договор о РСМД не остановил развертывание систем ПРО США на территории Польши и Румынии. Правда, они не очень повлияли на меры ядерного сдерживания России, потому что ракеты-перехватчики нацелены против иранского оружия. Но Кремлю не нравится вообще присутствие высокотехнологичного вооружения США в странах, которые некогда были частью его «империи».

Полный разрыв договора о РСМД может дать начало новой трехсторонней гонке вооружений, в которой будут участвовать США, Россия и Китай. И при этом речь идет о более мощном вооружении. Ведь в сердце ядерного сдерживания – межконтинентальные баллистические ракеты. Последняя волосинка, на которой держится старый режим ядерного сдерживания – это соглашение о сокращении стратегических вооружений (New START), действие которого истекает в 2021 году. Администрация Дональда Трампа не проявляет заинтересованности в ее продолжении. Советник президента США по национальной безопасности, похоже, рассматривает международные соглашения как признак слабости.

Но по странной логике ядерного сдерживания, значительное преимущество одной из сторон может сделать войну более вероятной, а не наоборот. Слабые страны начинают бояться, что они станут жертвами «первого удара». Поэтому пальцы их лидеров лежат на «красных кнопках». А угроза того, что случайность или ошибка может повлечь апокалипсис, растет. Миру едва удалось избежать этого ядерного кошмара во времена Холодной войны. Но в этот раз может и не повезти.

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Разрыв Договора о РСМД оставляет Европу особенно уязвимой. Россия уже развернула ядерные ракеты малой дальности, которые могут ударить по Берлину. Теперь режим Путина может разработать более новое вооружение, которое способно дотянуться до США, но в первую очередь угрожает каждой точке в Европе.

Но в настоящее время, общественное мнение на континенте антиядерная и антиамериканская одновременно. Любая попытка США разместить ядерные ракеты в Европе для сдерживания России может восстановить сумбурные споры 1980-х годов. Американское презрение к европейскому пацифизму будет расти, так же как и европейское недоверие к американскому милитаризму. Раскол между «старой Европой» и странами на «восточном фронте» будет увеличиваться. Что делать, если Польша захочет разместить на своей территории ядерное оружие США, а Германия будет против?

Можно всего этого избежать. Российские новые ракеты не должны изменить военный баланс в Европе. Лучшие радары и технологии наблюдения дадут точную информацию о том, чем занимается Россия. Нужно использовать преимущество НАТО в небе и в море вместо того, чтобы пытаться сравниться с Москвой в ракетных силах. Можно закрыть военные просчеты, в частности, решить проблемы стратегического планирования и избавиться от бюрократических лабиринтов, которые замедляют передвижение войск в Европе.

Российское реальное преимущество в ее невоенном арсенале, который состоит из кибератак, дезинформации, грязных денег, торговли влиянием, манипуляций с энергетическим экспортом и диверсий. Все, что помогает Кремлю «разделять и властвовать». Споры о ядерном оружии могут оказаться более опасными, чем само оружие.