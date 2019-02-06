В Москве прощаются з Децлом (видео)

Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет.

Семья, друзья и поклонники 6 февраля прощаются с рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным как Децл.

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Траурное мероприятие началось в 10:00 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в Москве (Россия).

В руках у многих букеты из красных роз или гвоздик. Примерно за полчаса до этого в больницу прибыл отец Кирилла, Александр Толмацкий. Именно Толмацкий-старший организовал траурное мероприятие.

Как сообщал УНИАН, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца. Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.